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'ndan tepki çeken 'tek eşlilik' ve 'aldatılma' sözleri! Eliz Sakuçoğlu kimdir?

özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Eliz Sakuçoğlu son olarak Posta gazetesine verdiği röportajda sosyal medyada çok konuşulan açıklamalarda bulundu. Eliz Sakuçoğlu 'aldatılmayı her türlü kabul ederim' diyerek özellikle kadınların büyük tepkisini çekti! Peki Eliz Sakuçoğlu kimdir? İşte Eliz Sakuçoğlu'nun çok konuşulan o sözleri...

Giriş Tarihi: 24.3.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 12:18
Eliz Sakuçoğlu'ndan tepki çeken 'tek eşlilik' ve 'aldatılma' sözleri! Eliz Sakuçoğlu kimdir?

kimdir? Eliz Sakuçoğlu röportajında söyledikleriyle adeta Cumartesi gününe damga vurdu! Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden olan Eliz Sakuçoğlu; özellikle aldatılma ve tek gecelik ilişki konusunda söyledikleri sözlerle gündem oldu.


Bir dönem Murat Boz ile yaşadığı aşkla adını duyuran Eliz Sakuçoğlu; şimdilerde stil danışmanlığı yapıyor. Eliz Sakuçoğlu sosyal paylaşım sitesi ınstagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor.

Verdiği röportajda tek eşliliğe inanmadığını belirten ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, "Aldatılmayı her türlü kabul ederim. Tek gecelik ilişki yaşayabilirim" dedi.

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Eliz Sakuçoğlu'ndan tepki çeken 'tek eşlilik' ve 'aldatılma' sözleri! Eliz Sakuçoğlu kimdir?
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