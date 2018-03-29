28 Mart Reyting sonuçları belli oldu! Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları burada

Bilindiği gibi Sen Anlat Karadeniz yayın hayatında başladığı ilk bölümden itibaren izleyiciyle müthiş bağ kurdu. İlk bölümü haricinde Sen Anlat Karadeniz her Çarşamba akşamının reyting birincisi oldu. Peki 28 Mart Çarşamba reyting sonuçlarında son durum ne? Dün akşam yayınlanan bölümüyle sosyal medyada çok konuşulan Sen Anlat Karadeniz; #sevdalu etiketiyle yine dün geceye damga vurdu! 28 Mart reyting sonuçları burada...

Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında, Tüm Kişiler'de %16,85 izlenme oranı ve %35,35 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Diriliş Ertuğrul dizisi ise TOTAL alanda 13.90 reyting oranıyla ikinci sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz'in özet bölümü de 11.60 reyting puanıyla üçüncü sırada yer aldı.