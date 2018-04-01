Mevsimler değişse de birinci değişmiyor

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor. atv, yayımladığı dizi ve programlarıyla mart ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ABC1, Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, mart ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016'da olduğu gibi 2017'yi de birincilikle bitirmişti. Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır sektöre yön veren yapımları seyirciyle buluşturan atv'de birbirinden iddialı diziler beğeniyle takip ediliyor. Kanalın reyting rekoru işlerinden "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın yanı sıra "Sen Anlat Karadeniz," "Kanatsız Kuşlar," "Aşk ve Mavi," "Cennet'in Gözyaşları" büyük beğeni topluyor. Mart ayında final yapan "Kırgın Çiçekler" ile "Bahtiyar Ölmez" dizileri de atv'yi ay birinciliğine ulaştıran diziler arasındaydı.

Hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi "Beni Bırakma" ve "Ziraat Türkiye Kupası" maçlarıyla birlikte 7'den 70'e herkesin büyük beğeniyle izlediği programlar da gündem belirlemeye devam ediyor. Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert," "Esra Erol'da," "atv Ana Haber Bülteni," "atv Gün Ortası, "Kahvaltı Haberleri," "atv'de Hafta Sonu," "Son Durak" dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster," Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları ile "Dizi TV" ilgiyle takip ediliyor.

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