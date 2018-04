aHaber yine zirvede

BUGÜN NELER OLDU

Haber kanalları arasında rakiplerini büyük bir farkla geride bırakan aHaber , her gün kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Mart ayında yine Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olan aHaber, 41 aydır aralıksız sürdürdüğü birinciliği ile üç yılı aşkın süredir zirvede.Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nı aHaber'den izledi. aHaber, sınırda günler süren nöbet sonrasında Afrin kent merkezinin terörden temizlendiği anlara şahitlik eden ilk medya ekibi oldu. Harekatın başladığı ilk günden itibaren sınır hattından canlı yayınını aralıksız sürdüren aHaber, cephe hattında bulunan 50 kişilik ekibi ve Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı ile gecesini gündüzüne katarak en son gelişmeleri ilk aktaran haber kanalı oldu.Dünyaya yayılmış muhabir ağı ile en sıcak haberler yine aHaber'de ekranlara geldi. Sıcak temasın yaşandığı cephede aHaber ekipleri en kritik noktalarda nöbet tutarken, operasyona dair tüm sıcak gelişmeler cephe hattından ekrana geldi. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde Afrin'den gelen haberle; sınır hattından Çanakkale'ye yurdun dört bir yanında canlı bağlantılar ile tüm gelişmeler an be an yayında aktarıldı. aHaber ekipleri 7 gün 24 saat sınır hattından canlı yayınları, özel haberleri ile habercilik tarihinde ilklere imza attı.