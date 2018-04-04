Dünyadaki sesimiz aNews 1 yaşında

Türkiye
için bir dönüm noktası niteliği taşıyan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Türkiye'yi Batı'nın bakış açısıyla haberleştiren kanalların söylemediklerini söylemek için, Turkuvaz Medya Grubu
'nun yeni kanalı aNews
3 Nisan 2017'de yayın hayatına başladı. Sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum coğrafyaların sesi olmayı başaran kanal, yayın hayatının ilk günlerinde İdlib'deki kimyasal saldırıyı dünyaya ilk duyuran oldu. Yakaladığı dinamizm ve farklı yayın politikasıyla ön plana çıkan aNews, Kuzey Afrika'dan Rusya'ya, İngiltere'den Pakistan'a kadar uzanan bölgede yaklaşık 1.1 milyar kişiye uydu üzerinden ulaştı. aNews, birinci yıldönümünde, 22 ülkedeki dijital platformlarla anlaşmalar imzalayarak uluslararası izleyicinin kumandasında yerini aldı.
Bununla da yetinmeyen aNews, özellikle orta Avrupa'da Almanca konuşan ülkelere ulaşmak için "aNews Deutsch" dijital platformunu hayata geçirdi. aNews Deutsch, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde Türkiye aleyhinde oluşturulan kara propagandaya karşı gerçekleri kendi dilleri ile konuşarak anlattı. aNews yine kuruluşunun ilk yılında dijital Arapça servisini hayata geçirerek on binlerce kişiye ulaştı. 'SÖYLENEMEYENİ SÖYLEDİ'
Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, aNews'in yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti: "aNews, kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede, yurtiçinde ve dışında pek çok kanalın söyleyemediğini söyleyerek, Türkiye hakkındaki algı operasyonları ile mücadelede büyük mesafe kat etti. Dünyanın Türkiye ve bölge gündemi üzerine doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir misyon üstlenen kanalımız, özünde bu coğrafyanın kimliğini ve duruşunu koruyarak evrensel perspektifte nitelikli bir ses oluşturmayı başardı. Arkasındaki bine yakın haberci ile dünyada 175 ülkede, Türkiye'de 81 il ve 375 ilçede sıcak gelişmeleri takip eden aNews, uluslararası habercilik anlayışına yeni bir soluk getirerek rakipleri arasında kısa sürede öne çıktı."