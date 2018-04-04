Kısa sürede çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisi, son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin bu bölünün özet cümlesi "En deli Tahir"di. Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar.

Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır. Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.Dizinin 11. son bölümünün ardından dizinin sevenleri 12. bölümün fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını arıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi 12. bölümün fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanı yayınlandı