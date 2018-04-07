Zach King kimdir? Zach King İstanbul'a geldi

Seyehat eden vatandaşlar THY reklamlarından da hatırlayacağı Zach King İstanbul'a gelerek kamera hilelerini sergiledi. Kendine has eğlenceli videolarıyla adını duyuran Zach King'in Instagram'da 22 milyon takipçisi var.

Zach King kimdir?

Zach King, 1991 şubat ayında Amerika'nın Portland eyaletinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarından itibaren video oyunlarına, filmlere ve dizilere çok ciddi anlamda ilgi duyan ve kısa zaman içerisinde bu anlamda araştırmalar yapmaya başlayan Zach King, ilk olarak 7 yaşında kamera ile tanıştı.

Zaman içerisinde kendisini sinema alanında geliştirme yoluna giden ve bu anlamda eğitim almak için savaşan Zach King, ilerleyen süreçte Biola Üniversitesi Sinema ve Medya Sanatları Bölümü'nüden mezun oldu. 2012 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra hedefi olan video sanatları üzerine eğitim aldı. Youtube videoalarında bilgisayar efektlerini de videolarında oldukça fazla kullanan Zack King, film yapımında post-production ve editing konusundaki yeteneklerini sergilerken esprili bir dil de kullandığı için en çok izlenen fenomenler arasında oldu. Zach King, 28 Aralık 2014 tarihinde Rachel King ile evlendi.