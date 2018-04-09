Twitter hesabı nasıl dondurulur - kapatılır? İşte adım adım Twitter hesap silme işlemi

Facebook ve Youtube'nin ardından en fazla kullanıcıya sahip olan Twitter, her geçen gün üye ve ziyaret sayısını arttırmaya devam ediyor. Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi burada da bazı kullanıcılar bir takım nedenler dolayı hesabını silmek veya dondurmak istiyor. Ancak bunun hakkında bilgi sahibi olmadığı için bu konu sık sık araştırılıyor. Kalıcı olarak Twitter hesabınızı silmek veya dondurmak için izleyeceğiniz tüm adımları bu başlık altında derledik.

TWİTTER HESAP SİLME – KAPATMA – DONDURMA!

Twitter hesabına kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapın.

Sağ üst bölgede bulunan ayarlar sekmesine tıklayın.

Hesap sekmesine tıklayın ve en alt bölgede bulunan bağlantıya ulaşın.

Hesabımı devre dışı bırak seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada "@hesapsilme" adlı hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın

Kararınızı değiştirmediğiniz takdirde 30 günün sonunda hesap kalıcı olarak silinecek.

NOT: Twitter hesap silme işleminin ardından önünüze bir uyarı penceresi çıkacak. Bu pencerede çıkan uyarılara göre kullanıcı verilerinin yalnızca 30 gün için saklandığı belirtiliyor. Bu da demek oluyor ki hesabımız aslında bu işlemin ardından hemen kapatılıyor. Hesabınızın kalıcı olarak tamamen silinmesi için 30 gün boyunca hesabınıza girmemelisiniz.

Son olarak kapatılacak olan hesabınız ile birlikte yüklediğiniz tüm video, fotoğraf vs… silinecektir. Geri ulaşmanız artık mümkün olmayacaktır.

MOBİL ANLATIM

Öncelikle Twitter hesabınıza giriş yapın. Giriş yaptıktan hemen sonra sağ tarafta üst bölgede bulunan dişli bir çark ya da resminizin olduğu alana tıklayınız. Daha sonra karşısına çıkan menüden ayarlar bölümüne gelin. Sonrasında en alt kısımda yer alan 'hesabımı devre dışı bırak' butonunu seçin. Açılan sayfada tekrar hesabımı devre dışı bırak seçeneğini aktif hale getirin.