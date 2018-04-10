EDHO'da neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm fragmanı ve tüm detaylar!

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm'ün özet cümlesi: "Ölmek neymiş öğrensinler bakalım!" Eşkıya, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında! Bu bölümde Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmayacak, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlayacak!

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 98. bölüm fragmanı:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm fragmanı yayınlandı

Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek biraz zor olacak. Tüm masanın bir araya geldiği büyük toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşmaya varılıyor. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.

97. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştu. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşmüş ve tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermişti. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçtiler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmişti.