Sen Anlat Karadeniz 12. son bölüm tamamını yeni bölümün ardından buradan izle!

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 12. son bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin hemen ardından en çok araştırılan konulardan birisi de Sen Anlat Karadeniz 12. son bölüm tamamı olacak. Yayın hayatına başladığı günden bu yana zirveyi kimseye kaptırmayan Sen Anlat Karadeniz 12. son bölümü yeni bölümün hemen ardından burada izleyebilirsiniz.

Yayın dizi bitiminin ardından eklenecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ 12. SON BÖLÜM İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe 1988 senesinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Uzun boyuyla dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe 1.89 boyunda. Özellikle Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanınan oyuncu son olarak Shoe Tv ekranlarından yayınlanmış olan Rüya dizisinde büyük beğeni aldı. İstanbul Erkek Lisesi (IEL) mezun olan Astepe üniversite hayatını Mimar Sinan'da tamamladı. Güzel sanatlar bölümünü okuyan Ulaş Tuna Astepe uzun süredir ekranlara vermişti. Ulaş Tuna Astepe Sen Anlat Karadeniz ile yeniden döndü.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Almanya'da dünyaya gelse de aslen Ankaralı'dır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi almıştır. İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi ve 39 bölüm yer aldı. 2018 yılı ile ekranlara merhaba diyecek olan Sen Anlat Karadeniz isimli dizide de Nefes karakteriyle başrolde yer almaktadır.