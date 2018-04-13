Aşk ve Mavi dizisi 61. bölüm yayınlandı. "Mavi kendini feda ediyor!" ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Mavi 61. bölüm'ünde de izleyenlere heyecan dolu bir dizi keyfi yaşattı. Aşk ve Mavi 61. bölüm'ün tamamını buradan tek parça izleyebilirsiniz. Mavi'nin, Faysal'la birlikte gittiğini gören Ali deliye dödü! Faysal'ın evine giderek Mavi'ye bunun nedenini sordu... Mavi, Ali'yi kendinden uzaklaştırmak için istediği hayatı kendisine ancak Faysal'ın verebileceğini söyler. Göreçkiler, konağa geri dönmenin sevincini yaşarken Elmas, planını ince ince işlemekte ve Refika'yı her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Mavi, Faysal'ın evinde adeta bir hapis hayatı sürmektedir. Buna devam edemeyeceğine karar verir ve evden ayrılmak ister. Ancak Faysal karşısına dikilir. Mavi için iki seçenek vardır: Ya bu eziyeti çekecektir ya da hayatını cehenneme çeviren Faysal'ı ortadan kaldıracaktır.



İşte Aşk ve Mavi dizisi 61. bölüm:

Aşk ve Mavi 61. bölüm tamamı tek parça buradan izle