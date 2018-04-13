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61. bölüm tamamı tek parça buradan izle

dizisi 61. bölüm yayınlandı. " kendini feda ediyor!" ekranlarının sevilen dizisi 'ünde de izleyenlere heyecan dolu bir dizi keyfi yaşattı. ve Mavi 61. bölüm'ün tamamını buradan tek parça izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 01:02
Aşk ve Mavi 61. bölüm tamamı tek parça buradan izle

dizisi 61. bölüm yayınlandı. " kendini feda ediyor!" ekranlarının sevilen dizisi 'ünde de izleyenlere heyecan dolu bir dizi keyfi yaşattı. ve Mavi 61. bölüm'ün tamamını buradan tek parça izleyebilirsiniz. Mavi'nin, 'la birlikte gittiğini gören deliye dödü! Faysal'ın evine giderek Mavi'ye bunun nedenini sordu... Mavi, Ali'yi kendinden uzaklaştırmak için istediği hayatı kendisine ancak Faysal'ın verebileceğini söyler. Göreçkiler, konağa geri dönmenin sevincini yaşarken Elmas, planını ince ince işlemekte ve Refika'yı her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Mavi, Faysal'ın evinde adeta bir hapis hayatı sürmektedir. Buna devam edemeyeceğine karar verir ve evden ayrılmak ister. Ancak Faysal karşısına dikilir. Mavi için iki seçenek vardır: Ya bu eziyeti çekecektir ya da hayatını cehenneme çeviren Faysal'ı ortadan kaldıracaktır.

İşte Aşk ve Mavi dizisi 61. bölüm:

Aşk ve Mavi 61. bölüm tamamı tek parça buradan izle

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Aşk ve Mavi 61. bölüm tamamı tek parça buradan izle
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