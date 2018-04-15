ATV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 99. bölüm fragmanı yayınlandı.

"Masamızda oturan masamızda ölür!"

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. bölüm fragmanı yayınlandı

98. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır. Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.