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2016'da vatandaşı eski iş yerini hangi sebeple dava etmiştir? - İşte Cevap!

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Giriş Tarihi: 16.4.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 21:53
2016'da Fransa vatandaşı Frederic Desnard eski iş yerini hangi sebeple dava etmiştir? - İşte Cevap!

2016'da vatandaşı eski iş yerini hangi sebeple dava etmiştir?

A) Yemekler lezzetli olduğu için

B) Çok Sıkıcı olduğu için

C) Evinden uzakta olduğu için

D) Çok soğuk olduğu için

Cevap: Çok Sıkıcı olduğu için

NELER OLMUŞTU?

Frédéric Desnard, 18 ay önce onu körelttiğini iddia ettiği parfüm şirketindeki yönetmenlik görevinin çok yorucu olduğunu ve neşesini yitirdiğini, kelimenin tam anlamıyla sıkıldığını söyleyerek dava açmıştır.

Aralık 2015'te bir mahkeme, Desnard'a eski işverenine iftira nedeniyle 1.000 avro ödemesini emretti. Mahkemede, eski işverene karşı, gerçek bir kanıt olmadan, "sağlığımı mahvetti" diye iftira attığı eski işverene karşı "kişisel düşmanlık suçundan" yargılanmıştı.

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2016'da Fransa vatandaşı Frederic Desnard eski iş yerini hangi sebeple dava etmiştir? - İşte Cevap!
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