'Kim Milyoner Olmak İster?' 729. bölümü ATV'de!

Türkiye'nin en sevilen ve en çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' atv ekranlarında devam ediyor!

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Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

İşte Kim Milyoner Olmak İster 729. bölüm fragmanı:

'Kim Milyoner Olmak İster?' 729. bölümü bu akşam ATV'de!

HEMEN KATILIN!

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)

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