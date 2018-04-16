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'?' 729. bölümü bu akşam 'de!

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ekranlarında devam ediyor! '?' 729. yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor!

Giriş Tarihi: 16.4.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 18:55
'Kim Milyoner Olmak İster?' 729. bölümü bu akşam ATV'de!

Türkiye'nin en sevilen ve en çok kazandıran yarışma programı '' ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

İşte Kim Milyoner Olmak İster 729. bölüm fragmanı:

'Kim Milyoner Olmak İster?' 729. bölümü bu akşam ATV'de!

HEMEN KATILIN!

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)

Yarışmaya başvurmak için tıklayın!

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'Kim Milyoner Olmak İster?' 729. bölümü bu akşam ATV'de!
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