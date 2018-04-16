Türkiye'nin en sevilen ve en çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

İşte Kim Milyoner Olmak İster 729. bölüm fragmanı:

'Kim Milyoner Olmak İster?' 729. bölümü bu akşam ATV'de!

HEMEN KATILIN!

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)

Yarışmaya başvurmak için tıklayın!