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kralı olan 5. Olav prensken hangi ödülü kazanmıştır

'nin reyting rekortmeni bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabını arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan 1991'e kadar kralı olan 5. Olav prensken hangi ödülü kazanmıştır sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 16.4.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 21:16

1991'e kadar kralı olan 5. Olay prensken hangi ödülü kazanmıştır?

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Norveç kralı olan 5. Olav prensken hangi ödülü kazanmıştır
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