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1999 yılında "yüzyılın kişisi" olarak i seçmiştir?

'nin reyting rekortmeni bilgi yarışması ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabını arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan " 1999 yılında yüzyılın kişisi olarak kimi seçmiştir?" sorusunun cevabı! 1999 yüzyılın kişisi kimdir? Time Dergisi 1999 yılı yüzyılın kişisi, mi?

Giriş Tarihi: 16.4.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 22:53
Time Dergisi 1999 yılında yüzyılın kişisi olarak kimi seçmiştir?

1999 yılında "yüzyılın kişisi" olarak i seçmiştir?

A)

B) Nikola

C)

D)

Cevap: Albert Einstein

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Time Dergisi 1999 yılında "yüzyılın kişisi" olarak kimi seçmiştir?
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