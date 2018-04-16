Türkiye'nin reyting rekortmeni bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, KimMilyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabını arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan "Time Dergisi 1999 yılında yüzyılın kişisi olarak kimi seçmiştir?" sorusunun cevabı! 1999 yüzyılın kişisi kimdir? Time Dergisi 1999 yılı yüzyılın kişisi, Mahatma Gandhi mi?
Giriş Tarihi: 16.4.2018 22:52Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 22:53