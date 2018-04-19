Koyulaşarak yar katı duruma gelmiş sıvı anlamındaki pıhtı kökeni nedir - İşte Cevap!
Türkiye'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabını arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Koyulaşarak yar katı duruma gelmiş sıvı anlamındaki pıhtı kökeni nedir - İşte Cevap! sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:22Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:40
Soru: Koyulaşarak yar katı duruma gelmiş sıvı anlamındaki pıhtı kökeni nedir - İşte Cevap!