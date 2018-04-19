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Koyulaşarak yar katı duruma gelmiş sıvı anlamındaki pıhtı kökeni - İşte !

'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok izlenen Kim Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, 'de az önce sorulan sorusunun cevabını arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Koyulaşarak yar katı duruma gelmiş sıvı anlamındaki pıhtı kökeni - İşte ! sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:40
Koyulaşarak yar katı duruma gelmiş sıvı anlamındaki pıhtı kökeni nedir - İşte Cevap!

Soru: Koyulaşarak yar katı duruma gelmiş sıvı anlamındaki pıhtı kökeni - İşte !

A) Şişmiş

B) Pişmiş

C) Birikmiş

D) Donmuş

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Koyulaşarak yar katı duruma gelmiş sıvı anlamındaki pıhtı kökeni nedir - İşte Cevap!
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