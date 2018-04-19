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Osmanlı devleti zamanında yapıya dergah-ı mualla denilirdi - İşte ! Dergah ı Mualla

'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, 'de az önce sorulan sorusunun nı arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Osmanlı devleti zamanında yapıya dergah-ı mualla denilirdi sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:12 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:16
Osmanlı devleti zamanında hangi yapıya dergah-ı mualla denilirdi - İşte cevabı! Dergah ı Mualla nedir

Osmanlı devleti zamanında yapıya dergah-ı mualla denilirdi?

Topkapı Sarayı

Osmanlıca dergâh-ı muallâ kelimelerinin Türkçe karşılığı. Büyük kapı. * Mc: Saray.

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Osmanlı devleti zamanında hangi yapıya dergah-ı mualla denilirdi - İşte cevabı! Dergah ı Mualla nedir
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