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Osmanlı devleti zamanında hangi yapıya dergah-ı mualla denilirdi - İşte cevabı! Dergah ı Mualla nedir
Türkiye'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabını arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Osmanlı devleti zamanında hangi yapıya dergah-ı mualla denilirdi sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:12Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:16
Osmanlı devleti zamanında hangi yapıya dergah-ı mualla denilirdi?
Topkapı Sarayı
Osmanlıca dergâh-ı muallâ kelimelerinin Türkçe karşılığı. Büyük kapı. * Mc: Saray.