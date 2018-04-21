Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Gazeteniz SABAH 33 yaşında

Gazeteniz 33 yaşında

’nin tarafsız ve cesur gazetesi ’ın 33’üncü , Balmumcu’daki binasında yaş günü pastası kesilerek kutlandı

DERVİŞ UĞURLU Medya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Gazeteniz SABAH 33 yaşında
Demokrasinin sarsılmaz bekçisi, 'nin basın-yayın hayatına yön veren yerli ve milli gazetesi 33 yaşında. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan gazetenin İstanbul Balmumcu'daki merkez binasında kutlandı. Programa Başkan Vekili Serhat Albayrak, SABAH Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, yazıişleri müdürleri, köşe yazarları, yöneticiler, muhabirler ve çalışanlar katıldı. 33'üncü yaş pastasını kesen Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Başta aramızdan ayrılmış olan Aydın kardeşime (Yurt Haberler Müdürü Aydın Şentürk) rahmet diliyorum. Gazetemizin bundan sonra da giderek güçlenen bir performans sergileyeceğinden, Türk medyasındaki amiral gemisi konumunu daha da güçlendireceğinden ve medyanın kuzey yıldızı olmaya devam edeceğinden eminim."

SERHAT ALBAYRAK'TAN KUTLAMA MESAJI
Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak yayımladığı mesajda Hak'tan ve haklıdan yana duran Sabah 'ın 33 yıldır Türkiye'nin referans gazetesi olduğunu belirterek "Kuruluşundan bu yana SABAH'ı büyüten, geliştiren tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazeteniz SABAH 33 yaşında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN