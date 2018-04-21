Gazeteniz SABAH 33 yaşında

Demokrasinin sarsılmaz bekçisi, Türkiye
'nin basın-yayın hayatına yön veren yerli ve milli gazetesi SABAH
33 yaşında. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan gazetenin kuruluş yıldönümü
İstanbul Balmumcu'daki merkez binasında kutlandı. Programa Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Serhat Albayrak, SABAH Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, yazıişleri müdürleri, köşe yazarları, yöneticiler, muhabirler ve çalışanlar katıldı. 33'üncü yaş pastasını kesen Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Başta aramızdan ayrılmış olan Aydın kardeşime (Yurt Haberler Müdürü Aydın Şentürk) rahmet diliyorum. Gazetemizin bundan sonra da giderek güçlenen bir performans sergileyeceğinden, Türk medyasındaki amiral gemisi konumunu daha da güçlendireceğinden ve medyanın kuzey yıldızı olmaya devam edeceğinden eminim." SERHAT ALBAYRAK'TAN KUTLAMA MESAJI
Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak yayımladığı mesajda Hak'tan ve haklıdan yana duran Sabah 'ın 33 yıldır Türkiye'nin referans gazetesi olduğunu belirterek "Kuruluşundan bu yana SABAH'ı büyüten, geliştiren tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum" dedi.