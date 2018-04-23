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Guiness Dünya Rekorları'na göre, bir filmden oyunculuk için aşldığı üzretle 1 milyon dolar sınırını aşan ilk aktör kimdir?
Türkiye'nin reyting rekortmeni bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Guiness Dünya Rekorları'na göre, bir filmden oyunculuk için aşldığı üzretle 1 milyon dolar sınırını aşan ilk aktör kimdir? sorusunun cevabını arıyor. İşte Guiness Dünya Rekorları'na göre, bir filmden oyunculuk için aşldığı üzretle 1 milyon dolar sınırını aşan ilk aktör kimdir? sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 23.4.2018 21:37Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 21:39