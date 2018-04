İnşirah Suresi nedir? Sen Anlat Karadeniz İnşirah Suresi okunuşu

İnşirah Suresi nedir? Sen Anlat Karadeniz İnşirah Suresi

Türkiye'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki bir sahne, seyircileri televizyon ekranlarına kilitledi. İşte Sen Anlat Karadeniz'de okunan 'İnşirah Suresi' anlamı ve okunuşu:

İnşirah Suresi Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir ve keIime anIamı oIarak ferahIamak, genişIemek, sevinmek, açıImak manaIarına geIir. Hazreti Muhammed (sav) 'in göğsünün açıIıp huzura, feraha, güvene kavuşturuIması oIayını anIattığından doIayı sure bu adı aImıştır. Sekiz ayetten oIuşan surenin ismini "Şerh" "EIem neşrah Ieke sadrak" oIarakta söyIeyenIer vardır. NüzuI sırasında 12.oIan sure Mekke'de inmiştir.

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren

İnne me'al'usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab