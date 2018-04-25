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nedir? İnşirah Suresi okunuşu

nedir? Türkiye'nin sevilen dizisi 'deki bir sahne, seyircileri televizyon ekranlarına kilitledi. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm etiketi 'Oğlumuz İçin' (#oğlumuziçin). İşte Sen Anlat Karadeniz'de okunan 'İnşirah Suresi' anlamı ve okunuşu.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 21:55

nedir? İnşirah Suresi

Türkiye'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki bir sahne, seyircileri televizyon ekranlarına kilitledi. İşte Sen Anlat Karadeniz'de okunan 'İnşirah Suresi' anlamı ve okunuşu:

İnşirah Suresi Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir ve keIime anIamı oIarak ferahIamak, genişIemek, sevinmek, açıImak manaIarına geIir. Hazreti Muhammed (sav) 'in göğsünün açıIıp huzura, feraha, güvene kavuşturuIması oIayını anIattığından doIayı sure bu adı aImıştır. Sekiz ayetten oIuşan surenin ismini "Şerh" "EIem neşrah Ieke sadrak" oIarakta söyIeyenIer vardır. NüzuI sırasında 12.oIan sure Mekke'de inmiştir.

  • Elem neşrah leke sadrek
  • Ve vada'na 'anke vizreke
  • Elleziy enkada zahreke
  • Ve refa'na leke zikreke
  • Feinne me'al'usri yüsren
  • İnne me'al'usri yüsren
  • Feiza ferağte fensab
  • Ve ila rabbike ferğab
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İnşirah Suresi nedir? Sen Anlat Karadeniz İnşirah Suresi okunuşu
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