Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölümü ile Atv ekranlarında

Televizyon ekranlarının sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, 14. yeni bölümüyle izleyenleri bu akşam da ekranlara kilitleyecek.

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14. BÖLÜM ÖZETİ VE ÖZEL FOTOĞRAFLAR

Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir.

Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar.

Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.