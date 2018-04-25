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14. yeni bölümü ile ekranlarında

Başladığı ilk günden itibaren kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi 14. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarında olacak. Sen Anlat Karadeniz'in bu akşamki bölümünde Vedat, oğlu Yiğit'i alarak kaçıyor! .. oluyor ! İşte den detaylar!

Giriş Tarihi: 25.4.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 20:10
Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölümü ile Atv ekranlarında

Televizyon ekranlarının sevilen ve reyting rekortmeni dizisi , 14. yeni bölümüyle izleyenleri bu akşam da ekranlara kilitleyecek.

Atv canlı yayını için tıklayın (Sen Anlat Karadeniz 14. bölüm)

14. BÖLÜM ÖZETİ VE ÖZEL FOTOĞRAFLAR

Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir.

Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar.

Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.

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Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölümü ile Atv ekranlarında
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