Sevgiliye en güzel ve romantik aşk sözleri 2018!

Sevdiğinize güzel aşk sözleri söylemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. En güzel aşk sözleri 2018 ile sevgilinizi mutlu edebilirsiniz. Ona aşkınızı anlatabileceğiniz birbirinden anlamlı sözler sabah.com.tr'de.

En güzel aşk sözleri 2018 başlıklı haberimizde birbirinden anlamlı sözleri bulabilirsiniz.Günaydın mesajı, iyi geceler mesajı veya özel bir gün

için söyleyebileceğiniz aşk sözleri ile onu mutlu edebilirsiniz.

EN GÜZEL ROMANTİK AŞK SÖZLERİ 2018

Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?" Özdemir Asaf

"Bir çift göze aşık olursun, sonra bütün gözlere kör." Cemal Süreya

"Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem Ama ben kimseye, sana baktığım gibi bakmadım." Can Yücel

"Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak." Can Yücel

Aşk bir rüyadır. Kimi gerçekten sadece hayallerinde yaşar. Kimi yaşarken gözleri ve yüreği ile görür. Bildiğin rüya işte, yaşarken yaşanan mucize; "gözü açık rüya görmek"tir seninle aşk…

Bana neden bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Çünkü her bir zerrem, senin her bir zerrene aşık da ondan.

Uçurum uçurum gözlerine daldığım gözlerine baktığım, bazen sendeki güzellikte boğulacakmış gibi hissettiğim sevgilim.

Hangi ara seni bu kadar sevdim bilemedim. Gecemi aydınlatan, gündüzümü ışıtan yar.

Sensiz geçen hiçbir anımın, hiçbir vaktin kazası yok ki sevgilim.

Ben sadece sevmeyi biliyorum, senceyi biliyorum, unutmayı bilmiyorum aşkım.

Asma suratını canımın içi, benim canım kanıyor. Asma suratını gece oluyor sanıyorum.

KISA VE UZUN AŞK SÖZLERİ

Ey Yar Duam Olur musun?

Sevgi ne güzel sözdür; Dilinde değil, yüreğinde olanlara.

Sonra resmin damladı karanlığa; gülen gözlerin… Ne çok yakışıyor gülmek sana bir tanem. Ben en çok gülüşünü seviyorum.

"Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın, ya siyahı, ya beyazı seçeceksin." Şems-i Tebrizi.

Senin için kendimden vazgeçerken bir an bile düşünmedim.

Çalınır kapı. Ardına kadar açılır kapı. Girer içeri sessizce yolcu. Geçiyordur. Uğramıştır. Kalır.

en güzel ruhuna aşık oldum senin. Sadece bu yüzden sadakat kokuyor bu tutku. Çünkü sen ebedi ruh hastalığım olacaksın benim.

Aşk bittikten sonra arkadaş kalalım dedi. Güle başka isim versen değişik kokar mı?

Acılarımı bile tatlandırıyor aşkın. Yıkıma terk edilmiş vücudumun bütün hücrelerine sürülmüş iksir gibisin.

Bir gün dudakların kurusa okyanusu getiririm sana, Akşam ayazında titrersen güneşi getiririm sana, Eğer gönlün sevgi ararsa kalbimi söküp getirim sana…

Sağ dirseğimi masaya dayadım. Yanağımı avucumun içine koydum. RESMİNE BAKTIM baktım. Âşık olmayı sevdim.