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profesyonel liginde isimde bir futbol takımı bulunmaktadır - Halit Ziya Uşaklıgilspor - Cevap

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkiye profesyonel liginde isimde bir futbol takımı bulunmaktadır sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır sorusu ve cevabı... Halit Ziya Uşaklıgilspor Reşat Nuri Güntekinspor Fatma Aliye Topuzspor

Giriş Tarihi: 23.6.2018 21:54 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 22:02
Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır - Halit Ziya Uşaklıgilspor Halide Edip Adıvarspor - Cevap

Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır?

A) Halit Ziya Uşaklıgilspor

B) Reşat Nuri Güntekinspor

C) Fatma Aliye Topuzspor

D)

Cevap: Halide Edip Adıvarspor

Kim Milyoner Olmak İster'de efsane bölümün soru ve cevapları!

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır sorusu ve cevabı... Halit Ziya Uşaklıgilspor Reşat Nuri Güntekinspor Fatma Aliye Topuzspor Halide Edip Adıvarspor....

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Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır - Halit Ziya Uşaklıgilspor Halide Edip Adıvarspor - Cevap
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