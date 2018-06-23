Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır - Halit Ziya Uşaklıgilspor Halide Edip Adıvarspor - Cevap

Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır?

A) Halit Ziya Uşaklıgilspor

B) Reşat Nuri Güntekinspor

C) Fatma Aliye Topuzspor

D) Halide Edip Adıvarspor

Cevap: Halide Edip Adıvarspor

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkiye profesyonel futbol liginde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır sorusu ve cevabı... Halit Ziya Uşaklıgilspor Reşat Nuri Güntekinspor Fatma Aliye Topuzspor Halide Edip Adıvarspor....