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Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri kimseye verilmemiş olan hangi ünvanı torununa vermiştir
Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri kimseye verilmemiş olan hangi ünvanı torununa vermiştir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri kimseye verilmemiş olan hangi ünvanı torununa vermiştir sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 25.6.2018 21:32Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 21:35
Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri kimseye verilmemiş olan hangi ünvanı torununa vermiştir?