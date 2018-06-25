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Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri seye verilmemiş olan ünvanı torununa vermiştir

'nin ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri kimseye verilmemiş olan ünvanı torununa vermiştir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri kimseye verilmemiş olan hangi ünvanı torununa vermiştir sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 21:35
Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri kimseye verilmemiş olan hangi ünvanı torununa vermiştir

Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri seye verilmemiş olan ünvanı torununa vermiştir?

A) Kent Dükü

B) Cambridge Dükü

C)Sussex Dükü

D) York Dükü

Cevap: C)Sussex Dükü

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru

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Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'nin evlenmesiyle birlikte 1843'ten beri kimseye verilmemiş olan hangi ünvanı torununa vermiştir
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