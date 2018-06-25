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O'Neal bir röportajında si olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Milyoner Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve O'Neal bir röportajında si olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Shaquille O'Neal bir röportajında hangisi olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 21:18
Shaquille O'Neal bir röportajında hangisi olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı

O'Neal bir röportajında si olarak bilinmek istediğini söylemiştir?

A) Büyük Platon

B) Büyük Sezar

C)

D) Büyük Napolyon

Cevap: Büyük Aristoteles

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru
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Shaquille O'Neal bir röportajında hangisi olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı
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