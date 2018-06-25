Haberler > Medya Haberleri > Shaquille O'Neal bir röportajında hangisi olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı
Shaquille O'Neal bir röportajında hangisi olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Shaquille O'Neal bir röportajında hangisi olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Shaquille O'Neal bir röportajında hangisi olarak bilinmek istediğini söylemiştir? İşte cevabı sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 25.6.2018 21:14Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 21:18
Shaquille O'Neal bir röportajında hangisi olarak bilinmek istediğini söylemiştir?