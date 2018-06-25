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Zümrüdüanka u olarak da bilinen, ilk örneklerine edebiyatında rastlanan efsanevi kuş ne anlama gelmektedir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Zümrüdüanka u olarak da bilinen ilk örneklerine edebiyatında rastlanan efsanevi kuş ne anlama gelmektedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Zümrüdüanka kuşu olarak da bilinen ilk örneklerine İran edebiyatında rastlanan efsanevi kuş ne anlama gelmektedir? sorusu ve cevabı... Zümrüdüanka ...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 22:28
Zümrüdüanka kuşu olarak da bilinen, ilk örneklerine İran edebiyatında rastlanan efsanevi kuş ne anlama gelmektedir? Zümrüdü anka anlamı

Zümrüdüanka u olarak da bilinen ilk örneklerine edebiyatında rastlanan efsanevi kuş ne anlama gelmektedir?

A) Otuz kuş

B) Kırk Kuş

C) Elli kuş

D) Altmış kuş

Mistik kuş Simurg, Fars sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilmiştir. İran efsanesine göre, bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur. Bir antik İran tanımında ise, kendisini alevler kaplayana kadar 1700 yıl yaşadığından, ölümsüz olduğundan ve 'nda bir yuvası olduğundan bahsedilmiştir. Sasani Persler Simurg'un yere bereket bahşedeceğine ve dünya ile göğün arasındaki birliği sağlayacağına inanırlardı. Simurg'un tüylerinin bakır renginde olduğu söylenmiştir. Onun iyilik sever bir doğası olduğu ve kanatlarının bir dokunuşunun her türlü hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru

Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan Zümrüd-ü Anka, Bilgi Ağacı'nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş...

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