Zümrüdüanka kuşu olarak da bilinen, ilk örneklerine İran edebiyatında rastlanan efsanevi kuş ne anlama gelmektedir? Zümrüdü anka anlamı

Zümrüdüanka kuşu olarak da bilinen ilk örneklerine İran edebiyatında rastlanan efsanevi kuş ne anlama gelmektedir?

A) Otuz kuş

B) Kırk Kuş

C) Elli kuş

D) Altmış kuş

Mistik kuş Simurg, Fars sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilmiştir. İran efsanesine göre, bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur. Bir antik İran tanımında ise, kendisini alevler kaplayana kadar 1700 yıl yaşadığından, ölümsüz olduğundan ve Bilgi Ağacı'nda bir yuvası olduğundan bahsedilmiştir. Sasani Persler Simurg'un yere bereket bahşedeceğine ve dünya ile göğün arasındaki birliği sağlayacağına inanırlardı. Simurg'un tüylerinin bakır renginde olduğu söylenmiştir. Onun iyilik sever bir doğası olduğu ve kanatlarının bir dokunuşunun her türlü hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılırdı.

Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan Zümrüd-ü Anka, Bilgi Ağacı'nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş...