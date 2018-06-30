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Bugüne kadar verilen Nobel ödüllerinde en az ödül dağıtılan alan hangisidir?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bugüne kadar verilen Nobel ödüllerinde en az ödül dağıtılan alan hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bugüne kadar verilen Nobel ödüllerinde en az ödül dağıtılan alan hangisidir? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 22:05
Bugüne kadar verilen Nobel ödüllerinde en az ödül dağıtılan alan hangisidir?

a- tıp

b-edebiyat

c-barış

d- ekonomi

Doğru cevap D

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