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Japonca bir tabir olan 'tsundoku' adlı sendrom hangisidir?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Japonca bir tabir olan 'tsundoku' adlı sendrom hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Japonca bir tabir olan 'tsundoku' adlı sendrom hangisidir?sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 20:55 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 20:58
Japonca bir tabir olan 'tsundoku' adlı sendrom hangisidir?

A- mektup yazıp göndermeme

b- ayakkabı alıp giymeme

c- yemek hazırlayıp yememe

d- kitap satın alıp okumama

Doğru cevap D

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Japonca bir tabir olan 'tsundoku' adlı sendrom hangisidir?
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