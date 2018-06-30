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Kim Olmak üyle şu anda ekranlarında

Dünya'nın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak tüm heyecanı ile ekranlarında devam ediyor. Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster 755. ü Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Giriş Tarihi: 30.6.2018 19:35 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 19:59
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle şu anda ATV ekranlarında

Dünya'nın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak 755. ü ile ekranlarında seyirci ile buluşuyor.Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

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Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle şu anda ATV ekranlarında
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