Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle şu anda ATV ekranlarında

Dünya'nın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 755. yeni bölümü ile Atvekranlarında seyirci ile buluşuyor.Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.