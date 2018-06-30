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Son dakika: Terör örgütü üyesi 2 şüpheli ’da yakalandı

Son dakika haberi! 'da, terör örgütü ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İHA Medya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 14:50
Son dakika: Terör örgütü MLKP üyesi 2 şüpheli İstanbul’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada kapsamında çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, eylem hazırlığındaki 2 'li teröristi tespit etti. Dün sabaha karşı Avcılar ve 'de daha önce belirlenen 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, MLKP'nin ideolojik tabanında yer bulan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan A.K. ve Ö.D. adlı 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.D. ve A.K. isimli 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Son dakika: Terör örgütü MLKP üyesi 2 şüpheli İstanbul’da yakalandı
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