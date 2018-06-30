Son dakika: Terör örgütü MLKP üyesi 2 şüpheli İstanbul’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada kapsamında çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, eylem hazırlığındaki 2 MLKP'li teröristi tespit etti. Dün sabaha karşı Avcılar ve Ataşehir'de daha önce belirlenen 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, MLKP'nin ideolojik tabanında yer bulan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan A.K. ve Ö.D. adlı 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.D. ve A.K. isimli 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



