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TDK Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin satır sonunda kelime bölünmesi yanlıştır?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve TDK Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin satır sonunda kelime bölünmesi yanlıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin satır sonunda kelime bölünmesi yanlıştır? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?
Giriş Tarihi: 30.6.2018 21:21Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 21:29