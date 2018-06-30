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TDK Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin satır sonunda kelime bölünmesi yanlıştır?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve TDK Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin satır sonunda kelime bölünmesi yanlıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin satır sonunda kelime bölünmesi yanlıştır? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 21:29
TDK Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin satır sonunda kelime bölünmesi yanlıştır?

a- ilko-kul

b- başöğ-retmen

c- karaosma-noğlu

d- u-çurtma

Doğru Cevap- D- uçurtma

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TDK Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin satır sonunda kelime bölünmesi yanlıştır?
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