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Yoğunlukları karşılaştırıldığında hangi elementin ağırlığı en fazladır?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Yoğunlukları karşılaştırıldığında hangi elementin ağırlığı en fazladır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yoğunlukları karşılaştırıldığında hangi elementin ağırlığı en fazladır? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 20:29 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 20:34
Yoğunlukları karşılaştırıldığında hangi elementin ağırlığı en fazladır?

A- Alüminyum

B-kurşun

C-Demir

D- Gümüş

Doğru cevap B-Kurşun

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Yoğunlukları karşılaştırıldığında hangi elementin ağırlığı en fazladır?
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