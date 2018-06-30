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Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 20:48 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 20:54
Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir?

A- Kemal Sunal

B- Şener Şen

C- Kartal Tibet

D- Cüneyt Arkın

Doğru Cevap- A Kemal Sunal

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Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir?
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