Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?
Giriş Tarihi: 30.6.2018 20:48Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 20:54