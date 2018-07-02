Hangi çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir? sorusu ve cevabı... Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Küçük Prens, Winnie The Pooh, Heidi...
Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:38Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 21:38
Hangi çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir?