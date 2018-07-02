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çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir? sorusu ve cevabı... Charlie'nin , , , Heidi...

Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 21:38
Hangi çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir?

çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir?

A) Charlie'nin

B)

C)

D) Heidi

Cevap: B) Küçük Prens

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Hangi çocuk kitabının yazarı hem kitabı yazmış hem de içindeki resimleri çizmiştir?
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