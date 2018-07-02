"Sana vereyim bir öğüt" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? İşte cevabı

Türkiye ve Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve "Sana vereyim bir öğüt" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Sana vereyim bir öğüt" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu ve cevabı... Kendi ununu kendin öğüt, Kendi sürünü kendin güt, Paran olmasın ölçüt, Dik bahçene bir söğüt
Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:40Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 21:40
"Sana vereyim bir öğüt" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?