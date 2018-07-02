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" vereyim bir " şeklinde başlayan nün devamı dır? İşte cevabı

Türkiye ve Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve " vereyim bir " şeklinde başlayan nün devamı dır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Sana vereyim bir öğüt" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu ve cevabı... Kendi ununu kendin öğüt, Kendi sürünü kendin güt, Paran olmasın ölçüt, Dik bahçene bir söğüt

Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 21:40
Sana vereyim bir öğüt şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? İşte cevabı

"Sana vereyim bir öğüt" şeklinde başlayan nün devamı dır?

A) Kendi ununu kendin

B) Kendi sürünü kendin güt

C) Paran olmasın ölçüt

D) Dik bahçene bir söğüt

Cevap: A) Kendi ununu kendin öğüt

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"Sana vereyim bir öğüt" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? İşte cevabı
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