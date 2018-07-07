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Adermatoglyphia genetik farklılığıyla dünyaya gelen kişilerin özelliği nedir?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Adermatoglyphia genetik farklılığıyla dünyaya gelen kişilerin özelliği nedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Adermatoglyphia genetik farklılığıyla dünyaya gelen kişilerin özelliği nedir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 20:41
Adermatoglyphia genetik farklılığıyla dünyaya gelen kişilerin özelliği nedir?

a-Parmak izleri yoktur

b-Gülemezler

c- Saçları uzamaz

d- acıyı hissetmezler

Doğru cevap- A- parmak izleri yoktur

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Adermatoglyphia genetik farklılığıyla dünyaya gelen kişilerin özelliği nedir?
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