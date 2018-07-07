Adermatoglyphia genetik farklılığıyla dünyaya gelen kişilerin özelliği nedir?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Adermatoglyphia genetik farklılığıyla dünyaya gelen kişilerin özelliği nedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Adermatoglyphia genetik farklılığıyla dünyaya gelen kişilerin özelliği nedir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:33Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 20:41