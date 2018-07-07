Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:59Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 21:03