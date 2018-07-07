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atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?

nın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 21:03
Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?

a- argon

b- helyum

c-karbondioksit

d- neon

doğru cevap: a

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Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?
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