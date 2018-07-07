George Orwell'in 1984 adlı romanında Doğruluk Bakanlığı'nın binasının üzerinde hangisi yazmaz?

A) Savaş barıştır

B) Özgürlük köleliktir

C) Farkirlik zenginliktir

D) Cahillik güçtür

Cevap: C) Fakirlik zenginliktir

KİM MİLYONER OLMAK İSTER TARİHÇESİ



Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011'den beri atv'de yayınlanan yarışma programı. Murat Yıldırım tarafından sunulmaktadır.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programı Pazartesi ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün izleyicileriyle buluşmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem üç yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayında Murat Yıldırım programın sunumunu devraldı.

YARIŞMA KURALLARI

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 2. soruda 1.000 TL, 7. soruda ise 15.000 TL'lik baraj soruları var. Yarışmayı kaybettiğiniz takdirde en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Çekildiğiniz takdirde en son yanıtladıgınız sorunun ödülünü alırsınız. Ayrıca size sunulan 4 joker hakkının 3'ünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Diğer joker hakkı yani çift cevap hakkı; 7. sorudan sonra kullanabilirsiniz.

Yeni yarışmada eski yarışmadan farklı olarak bir adet "sesli soru" sorulmaktadır. Yarışmacı öncelikle ses kaydını dinliyor ve ses kaydı ile ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Sesli soru 2. baraj olarak kabul edilen 7. soru dahil olmak üzere ilk 7 soruluk bölümde sorulmaktadır.

JOKER HAKLARI

Telefon: Yarışmacının başvuru sırasında adını verdiği 3 arkadaşından birini arayıp 30 saniye içinde soru hakkında fikir alışverişinde bulunabilir.

Yarı yarıya (50:50): Bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele çıkarır.

Seyirciye Sorma: Seyircilere verilen el bilgisayarı sayesinde sorunun cevap hakkında bir seçim yaparlar. Verilen cevaplar grafik olarak yansıtılır.

Çift Yanıt: Daha önceki sürümlerinden farklı olarak eklenen bu joker sayesinde soruya 2 defa yanıt verilebilir; ancak jokeri kullanan yarışmacılar çekilemez ve sadece 7. sorudan sonra kullanılır. Ayrıca çift yanıtın kullanımı sırasında verilen ilk yanıt yanlış ise o yanıt gri renk ile gösterilir.

Eski Joker hakları

Soru Değiştirme: Sadece "Kim Bir Milyon İster" yarışmasında kullanılan bu joker sayesinde soru değiştirilebilir.

Sorular ve ödülleri

12. Soru - 1.000.000 TL

11. Soru - 250.000 TL

10. Soru - 125.000 TL

9. Soru - 60.000 TL

8. Soru - 30.000 TL

7. Soru - 15.000 TL - (Baraj)

6. Soru - 7500 TL

5. Soru - 5000 TL

4. Soru - 3000 TL

3. Soru - 2 000 TL

2. Soru - 1000 TL - (Baraj)

1. Soru - 500 TL