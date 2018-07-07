Günümüzde turistik olarak ziyaret edilen hangi yapı eskiden bir şahsa aitti?
Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Günümüzde turistik olarak ziyaret edilen hangi yapı eskiden bir şahsa aitti? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Günümüzde turistik olarak ziyaret edilen hangi yapı eskiden bir şahsa aitti? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 7.7.2018 21:26Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 21:26
Günümüzde turistik olarak ziyaret edilen hangi yapı eskiden bir şahsa aitti?