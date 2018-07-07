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Hackerların teknik ve yöntemlerini bilen ve açıkların kapatılması için çözümler üreten iyi niyetli güvenlik uzmanları - Beyaz hacker nedir

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kötü niyetli hackerların teknik ve yöntemlerini bilen ve açıkların kapatılması için çözümler üreten iyi niyetli güvenlik uzmanlarına ne ad verilir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 7.7.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 21:42
Hackerların teknik ve yöntemlerini bilen ve açıkların kapatılması için çözümler üreten iyi niyetli güvenlik uzmanları - Beyaz hacker nedir

Kötü niyetli hackerların teknik ve yöntemlerini bilen ve açıkların kapatılması için çözümler üreten iyi niyetli güvenlik uzmanlarına ne ad verilir?

A) Beyaz şapkalı

B) Beyaz eldivenli

C) Beyaz gömleki

D) Beyaz çoraplı

Cevap: A) Beyaz şapkalı

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Hackerların teknik ve yöntemlerini bilen ve açıkların kapatılması için çözümler üreten iyi niyetli güvenlik uzmanları - Beyaz hacker nedir
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