Hackerların teknik ve yöntemlerini bilen ve açıkların kapatılması için çözümler üreten iyi niyetli güvenlik uzmanları - Beyaz hacker nedir

Kötü niyetli hackerların teknik ve yöntemlerini bilen ve açıkların kapatılması için çözümler üreten iyi niyetli güvenlik uzmanlarına ne ad verilir?

A) Beyaz şapkalı

B) Beyaz eldivenli

C) Beyaz gömleki

D) Beyaz çoraplı

Cevap: A) Beyaz şapkalı