Hangi hayvanın bir türü yırtıcılardan korunmak için gözünden kan fışkırtır?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi hayvanın bir türü yırtıcılardan korunmak için gözünden kan fışkırtır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi hayvanın bir türü yırtıcılardan korunmak için gözünden kan fışkırtır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:53Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 21:00