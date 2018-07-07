Osmanlı Devleti'nde hangisini yapan veya satanlara habbaz denirdi - Habbaz nedir? Habbaz anlamı

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devletin'de hangisini yapan veya satanlara habbaz denirdi sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devletin'de hangisini yapan veya satanlara habbaz denirdi sorusu ve cevabı... Habbaz nedir? Habbaz anlamı!
Giriş Tarihi: 7.7.2018 21:19Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 21:20
Osmanlı Devleti'nde hangisini yapan veya satanlara habbaz denirdi?