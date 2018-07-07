Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Stanley Kubrick kazandığı tek Oscar ödülünü hangi dalda almıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Stanley Kubrick kazandığı tek Oscar ödülünü hangi dalda almıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:27Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 20:29