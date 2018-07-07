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k kazandığı tek Oscar ödülünü hangi dalda almıştır?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve k kazandığı tek Oscar ödülünü hangi dalda almıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Stanley Kubrick kazandığı tek Oscar ödülünü hangi dalda almıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 20:29
Stanley Kubrick kazandığı tek Oscar ödülünü hangi dalda almıştır?

a- En iyi film

b-En iyi görsel efekt

c- En iyi yönetmen

d- En iyi özgün senaryo

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Stanley Kubrick kazandığı tek Oscar ödülünü hangi dalda almıştır?
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