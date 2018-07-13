Apple Watch 4 büyük ekranla geliyor

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte 3 yeni iPhone modeli dışında yeni nesil akıllı saati Apple Watch 4 modelini de tanıtacak. Söylentilere göre yeni Apple Watch 4, büyük ekranlı ve çerçevesiz olacak. Bazı kullanıcıların şikayetlerine kulak veren Apple, yeni nesil Watch 4'ün ekranını %15 oranında büyütecek. Bununla birlikte son dönemlerde görmeye alışık olduğumuz çerçevesiz ekran modası, Apple Watch 4'te de karşımıza çıkacak.

Fiziksel tuş bulunmayacak

Bir diğer söylentiyse Apple Watch 4 modelinde fiziksel tuş bulunmayacak. Onun yerine iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde karşımıza çıkan 3D Touch gibi basma hissi veren bir dokunmatik tuşa yer verilecek. Bu tuşun titreşim hassasiyetini kullanıcılar istediği gibi ayarlayabilecek.

Fiziksel tuş yerine basma hissi veren dokunmatik panele yer verilmesi, tuş ile ilgili yaşanan sorunların önüne geçilmesini sağlayacak.

Apple Watch 4 teknik özellikleri

Apple Watch 4'ün önceki Watch serisi akıllı saatlere oranla daha büyük ve çerçevesiz ekrana yer verileceği bilgisini paylaşmıştık. Bunun dışında daha uzun süren pil ömrü sunacak. Yüksek hızlı internet bağlantısı sunması içinse LTE teknolojinin gelişmiş versiyonu yer alacak. Ayrıca sağlık durumunuzu ve fitness aktivitelerini takip eden sensörlerin en yenisiyle değiştirileceği şimdilik gelen bilgiler arasında.