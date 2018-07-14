Dağılan hangi müzik grubuna 200 yılında birleşip turneye çıkmaları için 1 milyon dolar teklif edilmiştir? ABBA Pink Floyd Spice Girls Eagles

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dağılan hangi müzik grubuna 200 yılında birleşip turneye çıkmaları için 1 milyon dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dağılan hangi müzik grubuna 200 yılında birleşip turneye çıkmaları için 1 milyon dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir? sorusu ve cevabı... ABBA, Pink Floyd, Spice Girls, Eagles...
Giriş Tarihi: 14.7.2018 22:05Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 22:07
Dağılan hangi müzik grubuna 200 yılında birleşip turneye çıkmaları için 1 milyon dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?