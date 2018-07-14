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Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? Satranç oyunu mat türleri - Kim Milyoner Olmak İster
Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 14.7.2018 22:46Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 23:00
Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir?