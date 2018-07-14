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Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? Satranç oyunu mat türleri - Kim Milyoner Olmak

'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 14.7.2018 22:46 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 23:00
Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? Satranç oyunu mat türleri - Kim Milyoner Olmak İster

Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir?

A) Şövalye Matı

B) Merdiven Matı

C) Koridor Matı

D) Tembel Matı

Cevap: A) Şövalye Matı

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Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? Satranç oyunu mat türleri - Kim Milyoner Olmak İster
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