Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir - Hangi ülke en çok futbolla ilgilenir

Nüfusuna oranla a en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir - Hangi ülke en çok futbolla ilgilenir

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Nüfusuna oranla a en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 14.7.2018 21:57 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 22:01

Nüfusuna oranla a en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir?

A) Tayland

B) Fildişi

C) BAE

D) Türkiye

Cevap: C) BAE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir - Hangi ülke en çok futbolla ilgilenir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN