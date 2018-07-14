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Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir - Hangi ülke en çok futbolla ilgilenir
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 14.7.2018 21:57Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 22:01
Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir?