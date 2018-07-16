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'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin... 1932 yılında kurulan cemiyet - İzmir

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin kurulacağının ilan edilmesi gazetelerde haber olmuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1932'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin kurulacağının ilan edilmesi gazetelerde haber olmuştur? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 22:15
1932'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin... 1932 yılında kurulan cemiyet - İzmir

'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin kurulacağının ilan edilmesi gazetelerde haber olmuştur?

A) Kılıbıklarla Dayanışma Cemiyeti

B) Kılıbıkları Koruma Cemiyeti

C) Kılıbıklarla Mücadele Cemiyeti

D) Kılıbıkları Islah Cemiyeti

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