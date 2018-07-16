1932'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin... 1932 yılında kurulan cemiyet - İzmir

1932'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin kurulacağının ilan edilmesi gazetelerde haber olmuştur?

A) Kılıbıklarla Dayanışma Cemiyeti

B) Kılıbıkları Koruma Cemiyeti

C) Kılıbıklarla Mücadele Cemiyeti

D) Kılıbıkları Islah Cemiyeti